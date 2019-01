Même si Téo Taxi a pu contribuer à faire connaître les véhicules électriques et à faire évoluer l’industrie du taxi, le coût pour y parvenir était beaucoup trop élevé, estiment les analystes de «La Joute».

«Ç’a coûté cher pour bousculer, lance Stéphane Bédard. Tu m’aurais donné ce montant-là et j’aurais pu bousculer! [...] La sensibilisation et le coup de pied, on l’a payé cher!»

Régine Laurent estime pour sa part que le saut en politique d’Alexandre Taillefer n’était pas une bonne idée au moment où son entreprise éprouvait des difficultés.

«C’était un mélange mauvais au mauvais moment», affirme-t-elle.

