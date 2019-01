Les pompiers aident une mère à accoucher... en pelletant son entrée!

Au moment où une partie du Midwest américain est aux prises avec un froid glacial, une famille de l’Iowa a vécu lundi une expérience qui a de quoi réchauffer le coeur.

Scotty Abram et sa femme Cassy, qui attendaient leur deuxième enfant, se sont rendus à l’hôpital pour se faire dire que le futur nouveau-né n’était pas encore prêt à sortir du ventre de sa mère et que le couple devait donc retourner à la maison.

Pourtant, quelques minutes plus tard, après un appel aux premiers répondants, le père de famille était devenu «Docteur Scotty», a raconté à CNN la tante de Cassy, Larissa Ruffin. «Les ambulanciers sont arrivés 10 minutes plus tard et ils ont laissé au papa le soin de couper lui-même le cordon ombilical sur le plancher du salon.»

Presque au même moment, les pompiers locaux, trois précisément, étaient également sur place pour prêter assistance à la mère.

Alors que celle-ci était transportée dans l’ambulance sur une civière, bien enveloppée dans des couvertures chaudes avec son bébé, une scène inhabituelle les attendait à l’extérieur: «Quelle ne fut pas notre surprise de voir [deux] pompiers en train de finir de pelleter leur longue entrée», relate Mme Ruffin.

«J’étais sidérée devant leur altruisme, poursuit-elle. C’est impressionnant de constater ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour les autres même s’ils ne connaissent rien à propos d’eux. Ce n’était pas dans leur tâche de venir ici et de déblayer l’entrée.»

Le service des incendies a par la suite fait savoir que les deux pompiers, dont une photo en pleine action a été publiée sur le compte Facebook de leur employeur, s’étaient déplacés chez la famille avec leur propre véhicule. «La température est froide, mais ce geste devrait vous réchauffer le cœur», peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Quant au chérubin, le petit Scotty fils, il se porte bien. «Tout le monde est en santé et très content», conclut l’heureuse «grande-tante».