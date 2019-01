L’Université McGill veut plus de temps avant de décider sur le nom «Redmen»

L’Université McGill aura besoin de plus de temps que prévu pour décider si elle changera ou non le nom «Redmen», que portent les équipes sportives masculines de l’établissement.

«Tous les membres de notre communauté attendent avec impatience une décision au sujet du nom Redmen. J’estime que je dois néanmoins prendre le temps de lire tous les commentaires et les points de vue exprimés», a expliqué la principale et vice-chancelière de l’université, Suzanne Fortier, dans un communiqué publié mercredi.

«Je vous ferai part de ma décision sur le maintien ou le changement de l’appellation Redmen d’ici la fin du présent trimestre universitaire», a-t-elle ajouté.

En décembre dernier, le vice-principal exécutif et vice-principal aux études, Christopher Manfredi, avait affirmé qu’une «décision quant aux prochaines étapes relativement au nom des Redmen sera communiquée en janvier 2019».

Mme Fortier explique notamment sa décision en indiquant avoir reçu de nombreux commentaires, pour et contre le changement de nom, depuis l’intervention de M. Manfredi et depuis le dépôt en décembre du rapport final d’un groupe de travail sur les principes régissant la commémoration et les changements de nom.

Nom controversé

Le nom «Redmen» est loin de faire l’unanimité au sein de la communauté de l’Université McGill.

En novembre dernier, 79 % des étudiants ont voté en faveur d’un changement de nom, considéré par plusieurs comme étant offensant pour les membres des Premières Nations. Environ 28 % des étudiants ont participé au référendum, un taux plus élevé que la normale selon l’Association étudiante de McGill.

Le nom «Redmen» est utilisé depuis les années 1920. À l’origine, il viendrait de la couleur rouge des uniformes, mais les formations masculines ont déjà été surnommées «Indians» tandis que les équipes féminines étaient parfois appelées «Squaws» ou «Super Squaws». Un logo représentant un autochtone portant une coiffe traditionnelle a aussi déjà été utilisé.