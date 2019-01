Québec ouvert à épauler un éventuel repreneur de Téo Taxi

Le gouvernement Legault se dit ouvert à l’idée d’appuyer un éventuel repreneur des activités de Téo Taxi, qui a dû cesser ses activités mardi en raison de difficultés financières.

«Le gouvernement ne commencera pas à opérer Téo Taxi, donc ça prendrait un repreneur qui, comme on dit dans le jargon, se met au batte, donc investit de son propre argent parce qu’il y croit et là on pourrait l’accompagner, affirme le premier ministre François Legault. Mais pour l’instant, il y a beaucoup de "si" là-dedans et j’ai rien vu sur la table.»

«Je pense qu’il faut accepter que le modèle d’affaires ne fonctionne pas, il n’est pas rentable, ajoute le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon. Il faut que ça soit changé. Nous, le gouvernement, on ne peut pas gérer une flotte de taxi. Alors si un repreneur avait une idée extraordinaire pour la gestion, on pourrait la regarder.»

En comptant les investissements en capital-actions, les subventions et les prêts, les institutions publiques ou quasi publiques ont déjà investi depuis 2015 entre 50 et 60 millions $ dans Taxelco, la société mère de Téo Taxi.

La députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal, a d’ailleurs été particulièrement critique mercredi au sujet de l’utilisation de fonds publics pour financer le projet d’Alexandre Taillefer.

«C’est souvent le même discours qui est tenu, a-t-elle déclaré dans les couloirs de l’Assemblée nationale. Monsieur Taillefer, ce n’est pas la première fois qu’il dit, par exemple, que l’argent de la Caisse de dépôt et placement du Québec, les fonds de solidarité de la FTQ et de la CSN ne sont pas de l’argent public, alors que c’est faux. On pourrait faire des débats de sémantique pendant longtemps, c’est quand même le bas de laine des Québécois et Québécoises.»

La mairesse de Montréal déçue

De son côté, la mairesse de Montréal Valérie Plante a réagi à la fermeture du service de taxis entièrement électriques.

«Je pense que ça amène des questions à savoir comment on favorise l’arrivée de différents joueurs tout en conservant la notion d’équité, à laquelle je suis très attachée, a-t-elle soutenu en marge d’un point de presse à Montréal. On a une industrie du taxi qui est là depuis longtemps, alors comment la moderniser? Comment s’assurer qu’il n’y ait pas de perdants à travers tout ça?»