Sa voiture chute de neuf étages et prend feu sous ses yeux

Le propriétaire d’une voiture l’a vu prendre feu sous ses yeux après que celle-ci eut fait une chute de neuf étages, lundi, dans le centre-ville de Miami.

L’incident est survenu dans un garage intérieur du boulevard Biscayne, à Miami, lundi, autour de 18 h.

Le chef du service des incendies de Miami, Ignatius Carroll, a expliqué que le garage utilise un mécanisme de levage pour stationner les véhicules. Selon toute vraisemblance, l’Acura TL 2005 modifiée serait tombée du mécanisme dans une cage d’ascenseur sur neuf étages avant de prendre feu sous les yeux de son propriétaire.

Ce dernier venait de terminer son quart de travail lorsqu’il a demandé son véhicule au valet.

«Je crois que j’ai entendu l’alarme de ma voiture se déclencher et ensuite j’ai entendu un gros bang, mentionne Matt Olechnowicz, de Miami Beach. Je me suis retourné et j’ai vu ma voiture dans la cage d’ascenseur.»

Olechnowicz avait passé des années à améliorer son bolide en lui ajoutant des pièces faites sur mesure.

«J’ai vu ma voiture brûler. C’est le plus difficile. Elle était presque que comme un enfant pour moi», a-t-il témoigné.

Le garage a assuré l’homme qu’il couvrirait tous les coûts de remplacement du véhicule.