Taillefer prend entièrement le blâme pour l'échec de Téo Taxi

Forcé de mettre fin aux activités de Téo Taxi, Alexandre Taillefer prend entièrement le blâme pour la déconfiture de l’entreprise qui a procédé au licenciement de tous ses employés, hier.

Téo Taxi était chapeautée par Taxelco, une entreprise fondée par Alexandre Taillefer. Des capitaux privés et publics y ont été investis depuis 2015.

Les Québécois semblent tenir rigueur à l’homme d’affaires concernant l’argent public qui a été englouti dans son entreprise de taxis électriques. Que pense Alexandre Taillefer des critiques des contribuables?

Le gouvernement a retrouvé son argent

«Il faut faire attention. Il y a eu effectivement une subvention de 5 millions de dollars. Quand on regarde par les impôts et les taxes et tous les paiements de filets sociaux, car on avait des chauffeurs employés, le gouvernement a retrouvé son argent au niveau des subventions», assure l’entrepreneur de 47 ans.

Voici comment les sous ont été distribués à l’entreprise acculée à la fermeture: la Caisse de dépôt et placement (15 millions $), le Fonds de solidarité FTQ (12 millions $) et Investissement Québec (8 millions $). Les subventions du gouvernement du Québec s’élèvent quant à elles à au moins 7,5 millions de dollars.

«Personnellement, je perds beaucoup d’argent là-dedans. Ce n’est pas drôle pour personne», se désole Alexandre Taillefer.

Hier, la totalité des quelque 450 employés de Téo Taxi ont été licenciés. «Quand les gens perdent leur emploi, ce sont toujours des éléments extrêmement tristes. On aurait aimé maintenir l’entreprise plus longtemps, mais c’est impossible», concède l’homme d’affaires fondateur et principal associé de XPND Capital.