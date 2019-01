Un «cri*** de bon voisin» vante l’accusé de meurtre

Un accusé a parlé du sexagénaire qu’il aurait tué et démembré comme d’un « crisse de bon voisin » qui était devenu son ami et confident.

Félix Pagé a encensé Roland Baker durant son témoignage, mardi, à son procès pour meurtre au deuxième degré et d’outrage à un cadavre.

« Ce gars-là a vraiment le cœur sur la main. [...] C’est un gars vraiment hospitalier. Il était bien à l’écoute », a-t-il commenté devant le jury, au palais de justice de Drummondville.

Pagé dit qu’il s’était lié d’amitié avec la victime, qui habitait en face de chez lui, à Drummondville. Baker lui aurait offert deux fois son aide pour ses problèmes de voiture.

Un « cabochon »

L’accusé de 25 ans dit qu’il s’est mis à visiter son voisin, à qui il confiait ses problèmes de couple. M. Baker, 60 ans, le trouvait de son goût, dit-il, bien qu’il ne soit pas homosexuel.

« On a mis ça au clair. Roland ne m’a jamais manqué de respect », a-t-il insisté.

Selon Pagé, son voisin est venu le voir, le 22 mai 2017, vers 17 h, pour lui demander d’arracher des murs chez lui parce qu’un « cabochon » aurait fait des dégâts de teinture.

Avant d’accepter, Pagé aurait demandé à M. Baker de l’accompagner pour aller chercher son ex-conjointe, Audrey Verreault. Elle se retrouvait à la rue, à L’Épiphanie, dans Lanaudière.

« J’avais passé la fin de semaine à chercher un moyen d’aller chercher Audrey », a-t-il raconté.

Comme M. Baker était occupé, il aurait remis ses clés de voiture et de maison à son voisin pour qu’il puisse faire le transport et l’estimation des travaux.

Au milieu de la nuit, Pagé a retourné la voiture chez M. Baker et a vu que les lumières et la télévision étaient allumées et que les rideaux étaient ouverts.

Toujours absent

Le lendemain matin, vers 6 h, celui qui détient une entreprise en démolition a évalué les travaux à la maison de M. Baker, même s’il était toujours absent.

« Je ne me suis pas inquiété plus que ça », a-t-il mentionné.

Il a entre autres arraché plusieurs sections de mur et de plafond pour enlever les éclaboussures de teinture mauve et l’amiante dont lui avait déjà parlé M. Baker.

La plupart des travaux ont été effectués dans la cage d’escalier et l’étage, où M. Baker a été assassiné.

La procureure de la Couronne, Magali Bernier, a remis en question l’ampleur du chantier pour un contrat si improvisé.

« Ce n’est pas clair. [...] C’était un contrat amical qui a pris des proportions », a répété l’accusé.