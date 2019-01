Un juge accepte qu’un chauffard donne des conférences à la demande de la victime

Un juge a acquiescé à une surprenante demande faite par une jeune femme happée par un chauffard qui conduisait avec les facultés affaiblies. En plus de faire du temps derrière les barreaux, l’automobiliste devra livrer des conférences sur l’alcool au volant dans les écoles, peut-être même avec sa victime.

Le magistrat Bertrand St-Arnaud a entériné la peine de huit mois de pénitencier qui lui avait été suggérée par la défense et la Couronne pour Jordan Xavier Taylor, âgé de 25 ans.

Le 12 juin 2015, il a happé Tina Adams, alors qu’elle faisait du jogging avec un ami à Hudson, en Montérégie.

Au moment de la collision, il avait une fois et demie la limite d’alcool permise dans le sang. Taylor a ensuite quitté les lieux, laissant la jeune femme gravement blessée en bordure de la route.

«J’aurais aimé qu’il ait la moitié de ce que j’ai perdu à date. Un an et demi, j’aurais été satisfaite avec ça. Je perds trois ans et demi de ma vie, et pour le restant, je vais perdre beaucoup de choses. Je ne sais même pas si je peux avoir un enfant», a expliqué Tina Adams sur le plateau de Denis Lévesque.

En duo

Lors d’un témoignage émouvant, la femme de 24 ans avait souhaité que le responsable de l’accident participe à des conférences dans les écoles, avec elle, pour sensibiliser les étudiants aux dangers de l’alcool au volant.

Le juge St-Arnaud a donc ajouté 10 rencontres au programme du condamné, mais n’a pas exigé qu’il soit accompagné de la blessée.

Taylor s’était excusé et s’était montré ouvert à l’idée de participer lorsqu’elle avait pris la parole devant la cour.

«S’il peut m’aider à sauver des vies et changer des comportements, je suis pour ça, a dit Mme Adams. Ça aurait un gros impact sur les jeunes. Ils me posent beaucoup de questions sur lui.»

«Mais il n’y a aucune sentence qui peut réparer ce que j’ai perdu», ajoute celle qui voulait devenir policière avant le drame. Elle a notamment indiqué qu’elle ignorait si elle pouvait avoir des enfants.

Un rêve maintenant impossible à réaliser après 19 opérations chirurgicales simplement pour se remettre sur pied.