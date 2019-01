Un salon pour aider les jeunes avec une déficience intellectuelle vers la vie d'adulte

Un premier salon pour aider les jeunes qui ont une déficience intellectuelle à faire leurs premiers pas dans le monde des adultes a été organisé à Montréal.

Plusieurs organismes, groupes communautaire et membres du réseau de la santé ont mis en place ce salon.

«Pour ne plus voir la personne comme quelqu'un qui reçoit, mais bien voir la personne dans tout ce qu'elle a, donc quelqu'un qui donne à la société aussi», explique Ghislaine Goulet du Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle.

Des parents sont venus avec leurs enfants ainsi que des professeurs qui accompagnent leurs élèves. Dans quelques mois, ils devront se séparer, mais il reste tant à faire.

Il y avait 40 exposants et plus de 600 visiteurs. On y trouve des kiosques pour trouver de l’emploi et d’autres permettant de poursuivre leurs études jusqu'à 21 ans.

«Les élèves, quand ils arrivent sur le marché du travail, ça prend des organismes qui sont là pour soutenir la démarche, parce que c'est correct de trouver un travail, mais de le maintenir, ça peut être un petit peu plus difficile», explique Michel Gendron, enseignant à l’école Père-Marquette.

Une entreprise a déjà embauché 350 personnes uniquement avec une déficience intellectuelle. Ils font entre autres de l'entretien ménager ou sont agents de sécurité.

Une étude réalisée en 2018 indique que 69% des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme se sentent désavantagés aux yeux de leur employeur; 28% ont essuyé un refus pour une entrevue d'emploi; 35% ont eu un refus d'emploi; plus de 80% considèrent que leur état de santé les empêche de travailler.

La société québécoise semble de plus en plus prête à offrir de meilleures chances à ces jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ont tous des rêves comme les autres jeunes de leur âge.