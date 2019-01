Une ado retrouvée morte gelée dans le Nord-du-Québec

Une adolescente serait morte de froid dimanche dans un village inuit du Nord-du-Québec.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) tentera d’éclaircir les circonstances.

6 enquêteurs ont été chargés d'enquêter sur l'événement survenu à Salluit. HAP 12 h 00 le 31 janvier 2019. https://t.co/vRSOgQJBc7 — BEI Québec (@BEIQc) January 30, 2019

Selon le média local Nunatsiaq News, la jeune fille de 15 ans aurait été trouvée vers 16h30 sous une maison et aurait succombé à une trop longue exposition au froid.

Durant la disparition, le mercure a oscillé entre -22 et -24 degrés Celsius, selon le site d’Environnement Canada. Le refroidissement éolien n’était pas disponible, mais on indique qu’il y avait de la neige modérée et de la poudrerie élevée.

Recherches

«Vers 3h30, dans la nuit du 27 janvier, des policiers du Corps de police régional Kativik auraient fait des recherches pour retrouver une jeune fille à la demande d’un membre de la famille», indique le BEI dans un communiqué.

Environ une heure plus tard, les agents seraient retournés au poste, après des recherches «infructueuses».

Six enquêteurs du BEI ont été dépêchés à Salluit, à l’extrême nord du Québec. Leur enquête permettra «de déterminer si ces informations sont exactes».

L’enquête sur le décès est menée conjointement par le Corps de police régional Kativik et la Sûreté du Québec, selon le Nunatsiaq News.