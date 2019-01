Une autre tempête de neige dans l'Est-du-Québec

Les déplacements risquent d'être plus compliqués, mercredi en fin de journée, dans l'Est-du-Québec avec la neige et les vents qui vont s'intensifier. Une autre tempête de neige frappera la région.

La Côte-Nord risque d'être particulièrement touchée par la tempête. Jusqu'à 25 centimètres de neige sont attendus. De la neige parfois forte accompagnée de poudrerie devrait s'abattre sur la région.

La commission scolaire de l'Estuaire a décidé de suspendre ses cours pour la journée. Les cours sont aussi suspendus pour les établissements des secteurs de Sept-Îles et de Port-Cartier de la commission scolaire du Fer.

Les vents devraient s'intensifier en fin de journée et en soirée. Des rafales entre 60 km/h et 80 km/h sont prévues, causant de la poudrerie et rendant les conditions routières difficiles. Le retour à la maison pourrait se compliquer.

Au Bas-St-Laurent, jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus avec des vents.

Environnement Canada a émis des avertissements de tempête hivernale, de neige et de poudrerie dépendant des secteurs.