Une formation sur le cannabis et d'autres drogues dès l'automne à l'UQTR

Dès l’automne prochain, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) offrira une formation centrée sur le cannabis et d’autres drogues produites avec des plantes dans son baccalauréat en biochimie et biotechnologie.

Grâce à ce nouveau profil, les étudiants pourront donc en apprendre davantage sur le cannabis, l’opium, la cocaïne ou la morphine.

L’UQTR fait notamment valoir qu’il existe une forte demande pour de la main-d’œuvre qualifiée dans ce domaine avec la légalisation du cannabis.

«Les diplômés de ce programme pourront œuvrer notamment dans la production de produits dérivés du cannabis, travailler en laboratoire sur le contrôle de qualité ou la formulation ou être embauchés par l’industrie pharmaceutique. Ils pourront aussi poursuivre leurs études aux cycles supérieurs et y mener des recherches sur le cannabis et les autres drogues, en lien avec la biochimie ou la criminalistique», a expliqué le responsable du programme, le professeur Hugo Germain du Département de chimie, biochimie et physique.

L’institution précise que les étudiants auront l’opportunité de visiter des entreprises spécialisées dans les cannabinoïdes.