Vincent Marissal mal à l’aise de restreindre l’accès à l’emploi

Même s’il appuie officiellement le compromis Bouchard-Taylor, le député solidaire Vincent Marissal est mal à l'aise à l’idée d’interdire aux personnes qui portent un signe religieux l’accès à certains emplois.

«On traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Est-ce que je suis à l’aise avec le fait que quelqu’un ne puisse pas obtenir un job à cause de ça? La réponse, bien franche, c’est non. Je ne suis pas à l’aise avec ça», a déclaré le député de Rosemont à l’entrée du caucus présessionnel de Québec solidaire, qui se tient aujourd'hui à l’Assemblée nationale.

Vincent Marissal était invité à commenter le cas de la jeune Sondos Lamrhari, qui étudie en techniques policières au Collège Ahuntsic, à Montréal. Le projet de loi que le gouvernement Legault doit déposer au cours de la prochaine session parlementaire interdira aux policiers, juges, gardiens de prison et enseignants de porter des signes religieux. Mme Lamrhari ne pourrait donc pas devenir policière à la fin de ses études, si la pièce législative était adoptée.

Débat relancé

Le débat sur les signes religieux a repris de plus belle au sein de Québec solidaire. Depuis 2013, la position du parti reflète le consensus Bouchard-Taylor, soit l’interdiction des signes religieux pour les juges, les gardiens de prison et les policiers. Mais des militants solidaires ont annoncé leur intention de s’opposer à toute interdiction de signes religieux lors du prochain Conseil national de QS, qui aura lieu au mois de mars.

L’an dernier, Vincent Marissal avait déjà affirmé que les signes religieux ne remettent pas en question l’impartialité des policiers. «Il n’y a rien qui dit que tu n’es pas neutre parce que tu as un turban», avait-il affirmé sur les ondes de Radio X.

Contradiction

Malgré tout, l’ex-chroniqueur politique a assuré en mêlée de presse qu’il défendrait «le compromis» que représente la position Bouchard-Taylor. «Il n’y a pas de solution idéale, on le sait», a-t-il dit.

Vincent Marissal, toutefois, n’a pu expliquer comment il réconcilie la position Bouchard-Taylor avec le malaise qu'il éprouve à l'idée de restreindre l’accès d’une étudiante à une profession.