10 conséquences au froid extrême aux États-Unis

Le froid glacial qui sévit aux États-Unis affecte plus de 200 millions d'Américains. Voici quelques-unes des nombreuses façons dont ces conditions météorologiques extrêmes affectent la population.

1- Certaines villes sont plus froides que certaines parties de l'Antarctique.

Chicago est l’une des villes situées dans «l’épicentre du froid extrême», a déclaré le météorologue de CNN, Dave Hennen à l’antenne.

Selon les prévisions, il pourrait faire plus froid à Chicago que dans certaines parties de l’Alaska et de l’Antarctique avec un refroidissement éolien de-44 degrés Celsius.

Pendant ce temps à Barrow, en Alaska (également connu sous le nom d'Utqiagvik) le mercure devrait afficher un maximum de -24 et un minimum de -21, alors que cette région est située plus au nord.

Sur le glacier Priestley, en Antarctique, on prévoit un maximum de -14 et un minimum de -21. Il faut souligner que l’été est bien installé dans cette région du monde.

2- Onze personnes sont décédées dans des incidents liés aux conditions météorologiques, principalement des accidents.

3- Records battus dans le Midwest

Le plus bas refroidissement éolien a été enregistré à Ponsford, au Minnesota.

Le mercure a touché les -54 degrés Celsius avec le vent, a indiqué le National Weather Service.

La température la plus basse sans le vent a été enregistrée à Morris Camp au Minnesota avec -44 degrés Celsius.

4- La Croix-Rouge américaine a signalé une hausse des besoins d’urgence après l'annulation des collectes de sang en raison du froid.

5- Le Michigan a fermé ses bureaux d’État.

6- Les températures tomberont sous le point de congélation pour 75% de la population américaine.

7- Les voies de train à Chicago sont incendiées.

Des rails recouverts de petites flammèches. Si le phénomène pourrait être inquiétant en temps normal, il a toute son utilité à Chicago depuis les derniers jours.

La société de transports de la ville, Metra, met en effet le feu aux voies ferrées pour éviter que le gel endommage la structure et ne perturbe le trafic.

«Par temps très froid, il arrive que le métal se contracte et que les rails se séparent littéralement», a précisé la société de transport dans une publication sur son compte Instagram.

8- La bière ne peut pas être livrée, car elle gèle avant l'arrivée.

Certaines livraisons sont suspendues, principalement dans le Minnesota.

9- UPS ne récupère plus et ne livre plus de colis dans le Michigan. Le service postal est également annulé dans certaines régions de 10 États.

10- Plus de 2 000 vols ont été annulés.