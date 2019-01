C’est officiel: Ben Affleck n’incarnera plus Batman

Ben Affleck a rendu les clés de la Batmobile. La Warner Bros. vient de confirmer à Deadline que l'acteur ne jouerait pas le rôle de Batman dans le prochain projet de l'homme chauve-souris, réalisé par Matt Reeves et prévu pour l'été 2021.

D'après la publication, l'histoire devrait s'intéresser à un Batman plus jeune que les versions interprétées par Ben Affleck dans Batman v Superman: L'aube de la Justice, Suicide Squad et Justice League. Les producteurs n'ont pas encore fait leur choix quant à l'acteur qui reprendra la cape du superhéros.

La plupart des détails concernant le script restent pour l'heure secrets, mais Joe Manganiello est pressenti pour interpréter le rôle de Deathstroke, tandis que J.K. Simmons pourrait incarner le Commissaire Gordon et Jeremy Irons devrait reprendre le costume du majordome Alfred Pennyworth. Mais d'après The Hollywood Reporter, Matt Reeves aurait décidé de focaliser l'action sur les enquêtes de Batman.

«C'est une histoire sombre, du point de vue de Batman. On se focalise vraiment sur lui, et j'espère que ça va être excitant et émouvant à la fois. Batman sera beaucoup plus un détective que ce que l'on a vu dans les films jusqu'à présent. C'est l'histoire du personnage dans les bandes-dessinées. Il est sensé être le plus grand détective au monde et ce n'est pas vraiment ce que les films ont montré jusqu'à présent», a précisé le réalisateur.