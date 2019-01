Les accusations du ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez, qui a accusé le Bloc québécois de segmenter les gens selon leur couleur, continuent de faire des vagues à «La Joute».

Ces propos ont notamment fait sortir l’analyste invité Mathieu Bock-Côté de ses gonds.

À LIRE ÉGALEMENT:

Le Bloc exige des excuses de Trudeau ou de son ministre

«Il a fait le colonisé de service, s’est-il exclamé. Il a fait le Canadien français de service qui vomit sur les siens, qui hurle sur des Québécois, qui se comporte de manière odieuse à l’endroit des Québécois pour se faire applaudir par le Canada anglais et se faire dire bravo! Parce qu’il n’y a rien de mieux qu’un Québécois pour taper sur des Québécois! Ça, ça fonctionne!»

«M. Rodriguez est en train de se faire le libéral de service en l’occurrence pour les fins de sa cause et de leur élection qui s’annonce de plus en plus ardue avec un Andrew Scheer qui, quand même, prend du poil de la bête à Ottawa», rappelle Thomas Mulcair.

Voyez cet extrait de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.