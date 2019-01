Il lutte pour sa vie à cause de la grippe

Patrick Léonard, un homme de 47 ans atteint de la grippe, lutte actuellement pour sa vie aux soins intensifs de l’hôpital du Sacré-Coeur, à Montréal.

L’homme de la Montérégie s’est rendu à l’hôpital du Haut-Richelieu il y a quelques jours où sa situation s’est vite détériorée. Il a ensuite été transféré à l’hôpital du Sacré-Cœur.

Sa conjointe, Josyane Gratton, souhaite aujourd’hui faire prendre conscience des possibles complications de la grippe et appelle les Québécois à se faire vacciner.

«On n’y croyait pas [au vaccin] et on y croit maintenant et c’est sûr qu’on va essayer avec les enfants pour les 20 prochaines années», dit-elle.

Elle avoue du même souffle n’avoir jamais imaginé qu’une grippe pourrait avoir des conséquences aussi graves pour un homme de 47 ans.

«On ne pense jamais que la grippe peut tuer quelqu’un qui n’est pas un centenaire ou un jeune enfant ou quelqu’un déjà malade», dit-elle.

Patrick Léonard récupère actuellement d’une pneumonie sévère, un phénomène d’accompagnement fréquent des grippes sévères.

«Il souffre d’insuffisance rénale et est sous dialyse et il est l’objet de plusieurs stratégies ventilatoires concomitantes», précise le Dr Patrick Bellemare, chef des soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur.