La municipalité de Baie-Trinité sous tutelle depuis un an

Il y a un an, la Commission municipale du Québec plaçait Baie-Trinité sous sa tutelle et celle-ci pourrait durer encore plusieurs mois, le temps nécessaire pour élire un nouveau maire.

La dernière année n’a pas été de tout repos à Baie-Trinité. À commencer par la démission du nouveau maire élu Marc Tremblay, la découverte d’une gestion chaotique des finances publiques et la mise en tutelle du village par la suite.

Trois directeurs généraux plus tard, le ciel semble se dégager pour les élus. «Il y avait un déficit de 300 000 $, c’est réglé», a mentionné Serge Lestage, maire par intérim du village de 500 âmes.

«Il y avait une marge de crédit d’entamer de presque 300 000 $. C’est effacé. Il y a maintenant de l’argent dans le compte de banque, a-t-il ajouté. Il y a une récupération des taxes municipales de près de 200 000 $, ç’a été fait.»

Le comité de citoyens qui surveillent le conseil municipal depuis un an trouve que la situation a évolué pour le mieux. «Il faut quand même maintenir le cap et s’assurer que les bonnes décisions sont prises et que la récupération des sous qui nous sont dus est faite et que l’argent est quand même dépensé à bon escient», a souligné Anne Poulin du comité.

Mais c’est beaucoup de travail abattu pour le nouveau conseil municipal. «Je le fais parce que je suis un bon soldat, a fait savoir le maire. Mais, si on m’avait parlé de tout ça avant, probablement que je ne l’aurais pas fait.

Le redressement des finances du village aurait toutefois été impossible sans les tuteurs de la Commission municipale du Québec, estime Serge Lestage.