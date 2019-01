La SQ diffuse des images percutantes d’un délit de fuite

La Sûreté du Québec (SQ) a diffusé jeudi après-midi des images percutantes d’un délit de fuite ayant eu lieu mardi, à L’Île-Perrot, en Montérégie. Elle a profité de l’occasion pour demander l’aide du public pour retrouver le véhicule suspect.

Les événements se sont produits vers 17 h 30, alors qu’un piéton âgé d'une quarantaine d'années a été blessé au moment où il traversait la 25e Avenue, à l’angle du boulevard Perrot.

Sur les images fournies par la SQ, on aperçoit un véhicule utilitaire sport percuter le piéton, qui est littéralement soulevé de terre et projeté quelques mètres plus loin.

Fort heureusement, la victime s’en est tirée avec des blessures relativement mineures dans les circonstances.

Selon les autorités, le véhicule recherché s’apparente à un Jeep Patriot de couleur foncée.

Toute personne possédant de l’information sur cet événement est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.