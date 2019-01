La Ville inquiète de l’impact des silos de la Coop fédérée

La Ville de Québec est inquiète des impacts des huit silos à grains de la Coop fédérée, qui pousseront le long du boulevard Champlain, et demande au promoteur des garanties que le projet ne nuira pas au voisinage.

«Ça m’inquiète un peu. On n’est pas contre le projet, mais on aurait aimé que le promoteur axe plus son message sur la protection du territoire et sur la sensibilité des milieux autour», a laissé entendre la conseillère responsable de l’Environnement et membre de l’exécutif à la Ville, Suzanne Verreault.

La Coop fédérée a acheté les deux dômes blancs situés à l’anse au Foulon et aménagera tout près huit autres silos qui serviront aussi à entreposer et à nettoyer le grain. Les travaux débuteront en février et la dernière phase sera complétée en 2021, pour un projet total de 90 millions $, a expliqué Sébastien Léveillé, vice-président exécutif de la division agricole de la Coop.

Mme Verreault, qui siège aussi au Comité de vigilance des activités portuaires, affirme qu’elle est restée sur son appétit sur plusieurs questions. Elle s’inquiète de l’impact visuel des silos, de l’augmentation du camionnage dans le secteur, de la pollution sonore et de la qualité de l’air.

«On ne sent pas des engagements fermes sur ces points spécifiques. [...] On veut des garanties», a lancé la conseillère.

Silos «laids»

Des préoccupations partagées par le conseiller du secteur, Jean Rousseau. Il souligne que les installations industrielles pousseront juste à côté de la nouvelle phase de la promenade Samuel-De Champlain, pour laquelle on investit 171 millions $.

«Ce serait absurde que les gens trouvent désagréable de s’y tenir à cause des activités portuaires.»

Le conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc en a surtout contre l’allure des silos, qui seront construits en acier galvanisé. «On pourrait qualifier les dômes blancs déjà en place d’œuvres d’art par rapport aux silos en acier gris et laids qui seront érigés», a exprimé le président, Alain Samson.

Au Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM), Pierre-Paul Sénéchal remet en question la pertinence de ce projet dans un secteur touristique. «Pourquoi vouloir concurrencer les autres entreprises de l’entreposage du grain et bousiller un secteur aussi sensible?»

Respect de la population

Sébastien Lavallée assure que la Coop tient à maintenir de bonnes relations avec la communauté. «On va respecter la population», dit-il. Les installations sont de «haute technologie» et auront un impact limité sur le voisinage, plaide-t-il. «C’est du grain, alors il n’y a aucune poussière chimique.» Comme les activités se font à couvert, c’est «ultra sécuritaire pour la population», soutient-il.

L’entreprise se dit ouverte à discuter avec la population et avec les élus de la Ville de Québec.