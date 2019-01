La voie maritime du Saint-Laurent rouverte

Après deux fermetures en deux semaines, le trafic maritime a finalement pu reprendre sur le fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Montréal.

Un bouchon de glace, conséquence de la dernière tempête de neige, obstruait le passage depuis près de 24 heures dans le secteur de l'île des Barques, à l'ouest du lac Saint-Pierre, près de Sorel-Tracy.

Les vents qui soufflaient du nord-est mardi ont ralenti et même empêché l'écoulement des glaces. Trois brise-glaces, dont un dépêché de Québec, ont dû conjuguer leurs efforts en soirée mercredi et durant toute la nuit pour libérer le passage.

«Le brise-glace Des Groseilliers est arrivé vers 21h sur le lac Saint-Pierre et en alternance on a continué à faire des montées et des descentes dans la zone problématique et tout le bouchon de glace qui s'était formé, s'est mis à descendre dans la nuit, a relaté le commandant du brise-glace Pierre-Radisson Stéphane Julien, depuis la passerelle de son bâtiment. Donc les conditions sont grandement améliorées.»

Un premier navire au départ de Trois-Rivières a été autorisé à passer sous la surveillance d'un brise-glace. Les 13 autres qui étaient bloqués d'un côté ou de l'autre ont par la suite obtenu à leur tour le feu vert.

Cette réouverture pourrait toutefois être temporaire, puisque des patrouilles aériennes doivent être effectuées et des mesures doivent être prises dans le courant de la journée pour suivre la situation. Si les conditions sont jugées dangereuses, une autre fermeture pourrait alors être ordonnée.

Les fermetures de la voie navigable du Saint-Laurent ont des conséquences importantes sur le plan économique, puisque les navires transportent pour 110 millions de tonnes de biens et matériaux par année.

La Société de développement économique du Saint-Laurent dénonce d’ailleurs ces fermetures et réclame des brise-glaces plus performants, puisque la flotte actuelle de la Garde côtière se fait vieillissante.

Un embâcle dans le même secteur du lac Saint-Pierre avait paralysé la circulation maritime pendant quatre jours la semaine dernière.

- Avec la collaboration de Louis-Cloutier