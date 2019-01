Les organismes gais pourront se loger dans le projet immobilier Le Bourbon

Les organismes et les associations de la communauté gaie de Montréal souhaitent depuis des années se retrouver sous un même toit dans Le Village, un projet qui ne s’est jamais concrétisé malgré plusieurs propositions.

Voilà que le projet immobilier Le Bourbon, qui sera construit sur le site de l’ancien restaurant Le Club Sandwich, rue Sainte-Catherine Est, annonce la création de la Maison Bourbon, un organisme à but non lucratif qui soutiendra les organismes et les associations afin qu’ils puissent se loger à moindre coût.

L’ensemble du deuxième étage de l’édifice de neuf étages, dont la livraison est prévue en 2020, sera mis à la disposition de la communauté gaie. On parle de 15 000 pieds carrés d’espaces collaboratifs de type WeWork. Les organismes et les associations pourront y louer des bureaux pour un tarif réduit, qui variera entre 10 $ et 17 $ le pied carré. Selon le promoteur du projet Le Bourbon, Investissement MSC, le coût commercial au centre-ville de Montréal varie en ce moment entre 24 $ et 34 $ le pied carré.

Investissement MSC croit que le partage de ressources et d'espaces de travail permettra aux organismes gais de réaliser des économies d’échelle et ainsi d'offrir plus de services aux différentes clientèles de la communauté.

C’est le président d’Investissement MSC, Labid Aljundi, qui a imaginé cette solution permettant de réconcilier une demande de la Ville de Montréal concernant le zonage communautaire et les réalités d’affaires relatives au coût de développement du nouvel ensemble immobilier.

«J’ai été à même de constater le problème que vivent les OBNL dans leur recherche d’espaces de bureaux abordables. En créant la Maison Bourbon, je nous donne les moyens de faire bénéficier la communauté de notre expertise de gestionnaires immobiliers. Nous pourrons ainsi nous occuper de la gestion de partage des espaces communs, tout en permettant aux organismes de se concentrer sur leur mission», a-t-il indiqué.

Le projet Le Bourbon, qui sera situé en face des installations du Groupe TVA, doit permettre de revitaliser cette section du Village où plusieurs espaces commerciaux sont inoccupés.