Les poursuites judiciaires contre le REM abandonnées

Faute d'argent et de temps, la Coalition Transparence, groupe qui conteste le projet du Réseau express métropolitain (REM) dans sa forme actuelle, ne s'adressera pas à la Cour suprême a appris TVA Nouvelles.

Constituée de plusieurs groupes écologistes, d'organismes, d'entreprises et de citoyens engagés en matière d'environnement, la Coalition envisageait de faire entendre sa cause devant le plus haut tribunal du pays.

Malgré le fait qu'il y a eu des audiences du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur le projet de train électrique, les critiques ont été nombreuses et les inquiétudes des citoyens n'ont pas été prises en considération pense la Coalition.

«C’est important que les citoyens comprennent qu’ils ont leur mot à dire. On pense fortement que la Caisse de Dépôt et ses filiales vont penser deux fois avant de proposer un tel projet encore parce que les lois sont de plus en plus contraignantes», a expliqué Matthew Chapman membre de la Coalition.

«Nous on est là pour survivre et vivre et la Caisse de dépôt est là pour faire de l’argent. [...] Est-ce qu’on a le droit de vivre et d’habiter dans une économie et un environnement sains qui respectent les capacités de notre planète de nous soutenir à long terme? La réponse va certainement devenir oui», conclut M. Chapman.

Devant les tribunaux

Les opposants avaient intenté un recours juridique pour réclamer de nouvelles consultations sur le projet de train électrique dont les coûts de construction sont de 6,3 milliards de dollars.

Ils estiment que les citoyens n'ont pas été suffisamment informés des impacts environnementaux qu'engendre le projet du REM.

Après que la Cour supérieure ait rejeté en décembre 2017 sa requête pour empêcher que le projet aille de l'avant, la Coalition avait pris la décision de porter en appel le jugement du juge Michel Yergeau.

En novembre dernier, l'organisme a été débouté en Cour d'appel et songeait à se tourner vers la Cour suprême.