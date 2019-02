Michel Venne subira son enquête préliminaire cet été

L’ex-journaliste et directeur de l’Institut du Nouveau Monde (INM) Michel Venne, accusé d’exploitation sexuelle et d’agression sexuelle, subira son enquête préliminaire cet été.

Le dossier de Venne était de retour en cour jeudi au palais de justice de Québec, mais l’accusé n’était pas présent.

Son enquête préliminaire, prévue sur une journée et demie, a été fixée aux 18 et 19 juillet prochain, soit un an jour pour jour après sa première comparution.

Venne avait enregistré des plaidoyers de non-culpabilité par l’entremise de son avocate, Me Lida Sara Nouraie.

L’ancien journaliste est accusé d’avoir agressé sexuellement une adolescente de 17 ans et d’avoir «touché une partie du corps» de cette même plaignante, «vis-à-vis de laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance», entre le 1er juillet et le 31 août 2008, à Québec.

Une ordonnance émise par le tribunal interdit d’identifier la plaignante dans cette affaire.