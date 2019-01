Québec va engager 800 professionnels pour aider les jeunes avec des troubles d'apprentissage

Le gouvernement du Québec a présenté jeudi après-midi son programme pour aider les enfants avec des troubles d’apprentissage. Un investissement de 70 à 90 millions sur deux ans pour aider les enfants dès l’âge de 18 mois.

Le premier ministre François Legault et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant ont annoncé que 800 professionnels de la santé et agents administratifs seraient engagés dans 31 établissements au Québec.

Une plateforme sera également mise en place sur le web afin de permettre d’inscrire un enfant chez qui on aurait des raisons de croire qu’il pourrait avoir un trouble de l’apprentissage.

«L’intervention pourra débuter tout de suite après la première visite», a mentionné le ministre Carmant.

Le Dr Carmant avait mis en place une plateforme au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine en collaboration avec trois CLSC. Le programme avait été couronné de succès et a même reçu un prix en 2018.

L’embauche des professionnels devrait commencer en 2019 et de poursuivre pendant les deux prochaines années.