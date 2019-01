Rage au volant à coups de couteau: il plaidait la légitime défense

Une juge de Saint-Jérôme a rejeté du revers de la main la version d’un conducteur qui plaidait la légitime défense après avoir donné cinq coups de couteau à un autre automobiliste en colère à cause d’un accrochage sur l’autoroute.

« Il a fait le choix de sortir de son auto et de prendre son couteau. L’accusé a été incapable de contrôler sa rage », a résumé la juge Kathlyn Gauthier, hier.

La magistrate n’a pas cru la version de Daniel Brunelle, qui affirmait d’abord s’être seulement défendu contre un conducteur agressif, puis que la victime était tombée accidentellement sur la lame de son couteau.

« Il ne s’est pas soucié des conséquences de ses gestes. Il a utilisé une force non nécessaire, démesurée et dangereuse », a détaillé la juge Gauthier, en déclarant l’homme de 55 ans coupable de voies de fait graves, d’agression armée et de port d’arme dans un dessein dangereux.

La violente échauffourée s’est produite le 22 juillet 2016, dans un stationnement situé à l’angle des boulevards Moody et des Seigneurs, à Terrebonne.

Brunelle et la victime, François Fugère, se sont dirigés à cet endroit après un accrochage survenu sur l’autoroute 25. M. Fugère était accompagné de son fils William, âgé de 15 ans.

L’accusé était entré en collision avec une remorque tirée par la victime lors d’un changement de voie, causant des dommages matériels relativement mineurs.

Au procès, M. Fugère a admis qu’il était fâché lorsqu’il est sorti de son camion. Il a haussé le ton, insulté Brunelle et gesticulé passablement.

Coup de poing

Il y a eu un peu de bousculade et la victime a asséné un coup de poing au visage de l’accusé, d’après ce qu’a relaté une passante au procès, l’automne dernier, au palais de justice de Saint-Jérôme.

William Fugère a alors tenté de prévenir son père du danger, voyant que l’accusé avait quelque chose dans les mains.

Celui-ci a néanmoins poignardé M. Fugère à cinq reprises au côté gauche, avec un petit couteau qu’il gardait en tout temps à sa ceinture.

L’ado a ensuite essayé de maîtriser celui qui s’en prenait à son père, puis les services d’urgences ont été contactés.

Vengeance

L’arme a atteint l’intestin, un poumon, un rein, une clavicule et un coude de M. Fugère, qui a bien failli y rester.

« Il serait étonnant que la victime se soit elle-même projetée sur le couteau. Compte tenu du contexte, l’accusé s’est vengé », a conclu la juge Gauthier.

M. Fugère a passé six semaines à l’hôpital et a dû subir huit opérations. Des bactéries fongiques provenant probablement du couteau ont été transportées dans son sang pour se loger dans un œil, le rendant partiellement aveugle.

« Je ne vois pas c’était quoi le but de cet homme-là, de me faire quelque chose pareil. J’ai beau avoir une grande gueule et les baguettes en l’air, jamais je n’aurais blessé quelqu’un avec une arme », a réagi la victime de 40 ans après l’audience.

« Avoir su, c’est bien clair que je serais resté dans mon véhicule », a-t-il ajouté.

M. Fugère n’a toujours pas repris ses fonctions d’homme à tout faire pour une compagnie immobilière, deux ans et demi après le violent épisode de rage au volant.

Le simple fait de déblayer ses escaliers lui prend une énergie considérable et il ne peut rien soulever de lourd.

« Sentence exemplaire »

Son fils William se sent toujours coupable de n’avoir pu éviter l’agression.

« Je l’ai repoussé par terre [l’accusé] pour trouver ce qu’il avait dans les mains, mais il était trop tard », a confié le jeune homme.

Tous deux souhaitent maintenant que Brunelle écope « d’une sentence exemplaire, qui ferait réfléchir les prochains ti-counes au volant ».

« Moi, ma sentence, elle est à vie. Mes séquelles pourrissent ma vie pour le restant de mes jours », a souligné François Fugère.

Les observations sur la peine auront lieu au mois de mars.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe