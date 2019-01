Sophie Nélisse et Maxime Gibeault ne sont plus en couple

Alors que Sophie Nélisse est à Londres pour quelques mois, Maxime Gibeault confirme ce que plusieurs soupçonnaient: les comédiens ne sont plus ensemble.

Maxime a annoncé la rupture à travers l’une de ses stories Instagram, alors qu’un abonné lui a posé la question à savoir si Sophie et lui formaient toujours un couple.

Il lui a répondu honnêtement : «Malheureusement non, on n'est plus ensemble, mais c'est pour le mieux. Cette fille-là je l'adore toujours et je veux qu'elle le sache et que tout le monde sache qu'on n'est pas en mauvais termes, mais que c'est mieux pour nous présentement qu'on ne soit pas ensemble. Merci!»

On se souvient que le duo était revenu ensemble à la fin 2018, puisque le comédien avait fait une déclaration d’amour touchante à la belle blonde via une publication Instagram.