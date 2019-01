Sylvain Marcel jouera le rôle de René Angélil

Sylvain Marcel a été choisi pour jouer le rôle de René Angélil dans Famous, le film inspiré de la vie de Céline Dion que prépare l’actrice et réalisatrice française Valérie Lemercier.

C’est du moins ce qu’avance le site spécialisé Deadline Hollywood dans un article publié hier. Dans ce texte qui révèle quelques détails sur le film qui sera tourné à compter de mars en France, au Québec et à Las Vegas, on apprend notamment que Sylvain Marcel jouera le personnage d’Angélil.

Aussitôt mise en ligne, l’information a été reprise dans plusieurs médias à travers le monde, dont le magazine People.

Joint hier, l’agent de Sylvain Marcel, Steeve Godbout, n’a pas voulu confirmer ni infirmer l’information. « Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet », s’est-il contenté de répondre.

Le producteur québécois André Rouleau (Starbuck), qui coproduit le film, a formulé une réponse semblable quand Le Journal l’a contacté.

Sylvain Marcel n’a pas répondu au courriel que nous lui avons envoyé hier. Selon son agent Steeve Godbout, l’acteur de 55 ans est à l’extérieur du pays jusqu’au 8 février.

Sylvain Marcel est bien connu des Québécois pour ses rôles à la télé (Mensonges, Les Honorables), mais aussi pour son personnage de pharmacien dans les publicités de Familiprix, diffusées dans les années 2000. Et, fait amusant : il est né à Charlemagne, la ville où Céline Dion a grandi.

Contacté par courriel par Le Journal, le journaliste Andreas Wiseman, qui a signé l’article du Deadline Hollywood, a précisé qu’il avait obtenu cette information par ses sources au sein de la production du film.

Il y a un an, la presse française avait rapporté que le rôle de René Angélil avait été confié à l’acteur et humoriste français Jérôme Commandeur.

Projet de longue date

On sait depuis longtemps que Valérie Lemercier planche sur cette comédie qui s’inspirera librement de la vie de Céline Dion. En plus d’avoir écrit le scénario et de réaliser le film, l’humoriste et comédienne de 54 ans jouera elle-même le rôle de la célèbre diva québécoise.

Intitulé d’abord La vraie vie d’Aline Dieu, le film a récemment été rebaptisé Famous. La version anglophone sera quant à elle intitulée The Power of Love.

Le film relatera le parcours de Céline Dion de 1960 à nos jours et explorera la relation amoureuse que la chanteuse a eue avec son gérant et époux René Angélil, qui est décédé il y a trois ans.

Selon un autre article publié sur le site du magazine hollywoodien Variety, hier, Céline Dion et sa compagnie de disques ont donné leur approbation au projet et ont accordé à la production les droits d’utilisation de ses chansons.

Le tournage de Famous débutera en mars en France et se poursuivra en Espagne, au Canada et à Las Vegas. Produit par le studio français Gaumont avec un budget de 23 M$, le long métrage sera tourné en français avant d’être traduit en anglais pour le marché international. La sortie du film est prévue pour 2020.

Dans une entrevue qu’elle a accordée à la radio Europe 1, il y a un an, Valérie Lemercier avait admis être émue par le « destin incroyable » de Céline Dion. Elle avait confié vouloir réaliser le film en plus d’en jouer le personnage principal de 5 à 55 ans. Ce sera une comédie, mais il n’est pas question de se moquer de la diva, avait insisté Lemercier.