Un symbole important part en fumée

Avec la disparition du magasin Patrick Morin de Sainte-Marcelline-de-Kildare, un symbole régional important s’envole en fumée.

Mercredi soir, des flammes ont pris naissance dans l’établissement peu après le départ des derniers employés. «La succursale a fermé vers 18 h et une heure après, ça avait déjà commencé à brûler», a expliqué l’actuel président du groupe Patrick Morin, Denis Morin.

Tôt jeudi matin, des flammes étaient toujours bien visibles, mais les causes du brasier demeuraient inconnues.

En attendant de comprendre ce qui s’est passé, le sinistre donnait lieu à une certaine nostalgie, alors que le tout premier magasin de la chaîne, qui compte auourd'hui 21 succursales, n’est plus.

«L’entreprise est partie de pratiquement rien», rappelle Denis Morin, qui est le fils des fondateurs. «Au début, les gens venaient chercher du bois, parce que c’était un moulin à scie».

«Puis un jour, ils se sont dit : on va vendre les clous, la scie et le marteau, alors ça a débuté comme ça», relate l’homme. Dans les dernières années, l’endroit avait doublé sa superficie, devenant ainsi une véritable quincaillerie où on pouvait trouver «tout ce qu’il faut pour la maison».

La chaîne, une véritable institution dans le coin, était également le principal employeur de la petite municipalité de Lanaudière. Les employés ont d’ailleurs été contactés et ils seront relocalisés. «Ce matin, on est en train de leur trouver des emplacements. On va les faire venir au bureau aujourd’hui, pour leur trouver des opportunités, pour qu’ils continuent à travailler avec nous tout au long de la saison, nous aident à la reconstruction et qu’ils soient fin prêts pour accueillir nos clients le plus rapidement possible», a assuré le directeur général, Michel St-Jean.

M. Morin admet quant à lui que c’est un coup dur pour ses parents et fondateurs, qui habitent tout près des lieux. «C’est sûr que pour eux, il y a plein de souvenirs», laisse tomber l’homme.

«C’est sûr qu’on n’est jamais content de choses comme ça, poursuit-il, mais l’important, c’est qu’on pense déjà à l’avenir et on va se réinstaller avec la grande équipe de Patrick Morin.»

Personne n’a été blessé lors du sinistre.