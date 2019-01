Vol de voiture et poursuite policière à Québec

Des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont enclenché une poursuite policière, dans la nuit de mercredi à jeudi, après le vol d’un véhicule dans l’arrondissement des Rivières, à Québec.

Le SPVQ a été informé, un peu après minuit, du vol d’un Dodge Ram 2011 sur la rue Provinciale.

Selon les premières informations, il semblerait que le conducteur ait laissé son véhicule sans surveillance et en marche avec la clé sur le contact. Le suspect a profité de l’occasion pour s’emparer de la voiture.

Le véhicule a été localisé à l’intersection de la rue des Saules et de la 1re Avenue. Lors de la tentation d’interception, le suspect a refusé de s’immobiliser et les policiers ont entamé une poursuite.

À la hauteur de la 2e Avenue, le suspect s’est tout simplement éjecté du véhicule en mouvement pour tenter de prendre la fuite à pied. Il a toutefois été rapidement rattrapé et maîtrisé par les policiers.

L’homme a été arrêté pour vol de véhicule et fuite. Il était également recherché pour trois mandats d’arrestation et son permis de conduire a été sanctionné.

«Il s’agit du 2e vol de véhicule en un peu plus de 24 heures où les suspects ont une opportunité en or de vol, soit les clefs dans l’ignition et l’absence du conducteur», a rappelé le SPVQ.

«Il est primordial de rappeler qu’il ne faut pas laisser les clefs de son véhicule à l’intérieur de l’habitacle».