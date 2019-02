Zendaya jouera dans le «Dune» de Denis Villeneuve

La distribution de «Dune», le prochain film hollywoodien de Denis Villeneuve, continue de s’étoffer de jour en jour.

Après avoir appris plus tôt cette semaine que l’acteur Oscar Isaac («Star Wars: le réveil de la force et Le dernier Jedi») avait été recruté par le cinéaste québécois, voilà que le nom de la jeune actrice et chanteuse américaine Zendaya vient en effet de s’ajouter à la longue liste de vedettes internationales qui joueront dans cette nouvelle adaptation du célèbre roman de science-fiction de Frank Herbert.

Selon ce qu’on peut lire dans la presse spécialisée américaine, Zendaya («Spider-Man: les retrouvailles», «Le maître de la scène») est en négociation pour jouer le rôle de Chani, l’amoureuse du héros principal du film Paul Atreides, qui sera campé par l’acteur franco-américain Timothée Chalamet («Appelle-moi par ton nom»).

Au générique

On savait déjà que Rebecca Ferguson («Mission: Impossible 5 et 6») avait été choisie pour incarner le personnage de la mère de Paul Atreides. L’acteur suédois Stellan Skarsgard («Mamma Mia!»,«Thor»), Charlotte Rampling («Le moineau rouge») et l’ancien lutteur Dave Bautista («Blade Runner 2049») seront également de la distribution.

Le tournage de Dune se mettra en branle prochainement à Budapest, en Hongrie, dans les mêmes studios où Villeneuve a tourné Blade Runner 2049 en 2016.

Il s’agira du cinquième film américain de Denis Villeneuve, après «Prisonniers», «Sicario», «L’Arrivée» et «Blade Runner 2049».