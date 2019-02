Aux trousses d’un tueur à gages

Un tueur à gages de la mafia montréalaise soupçonné d'avoir commis au moins trois homicides et une tentative de meurtre fait présentement l'objet d'une traque policière de tous les instants.

La capture de Frédérick Silva, l'un des dix criminels les plus recherchés au Québec depuis un an et demi, vient même d'être élevée au rang des principales priorités à régler au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a appris le Journal et son Bureau d'enquête.

«C'est l'un des meilleurs tueurs à la solde du crime organisé des dernières années», a fait valoir une source policière au sujet du suspect de 38 ans, qui utilise au moins trois fausses identités et des «looks» différents pour échapper aux forces de l'ordre.

C'est Silva qui aurait assassiné Sébastien «Bass» Beauchamps, un ex-membre des motards Rockers, l'après-midi du 20 décembre dernier, croient les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM qui dirigent cette chasse à l'homme avec l'aide de la Sûreté du Québec.

Filmé en action

Selon nos informations, le tireur a alors été filmé en pleine action par une caméra de surveillance au moment où il a fait feu sur l'ancien porte-couleurs de ce club-école des Hells Angels, près d'une station-service du secteur Saint-Léonard.

Silva est aussi soupçonné du meurtre d'Alessandro Vinci, le gérant d'un concessionnaire de véhicules d'occasion à Laval qui a été criblé de balles le 11 octobre dernier.

Le tireur est déjà accusé de tentative de meurtre aux dépens du caïd mafieux Salvatore Scoppa, à Terrebonne en février 2017, ainsi que du meurtre d'un client du cabaret Les Amazones, durant la nuit du 24 mai 2017, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

Les policiers détiennent des renseignements voulant que Silva parviendrait à s'esquiver des forces policières en bénéficiant de la protection et de l'aide financière de la mafia italienne.

Proche de la mafia...

Le 27 mars 2015, Frédérick Silva s’était particulièrement fait remarquer des policiers lors de l'opération antidrogue Magot, selon des documents judiciaires consultés par Le Journal.

Des membres de la GRC étaient alors chargés de surveiller les déplacements de Stefano Sollecito, le chef intérimaire de la mafia montréalaise.

Peu avant 14 h, Silva, Sollecito et une autre tête dirigeante de la mafia, Leonardo Rizzuto, fils du défunt parrain Vito Rizzuto, furent observés quittant ensemble le terminal de l'aéroport Trudeau, à Dorval.

Le trio est parti à bord d'une Honda Accord noire conduite par Silva. Lui et Sollecito sont ensuite allés manger et «discuter en anglais» dans un restaurant du boulevard Pie-IX.

... et des motards

Durant cette enquête, Silva a aussi été vu avec un trafiquant proche des Hells Angels, Gaétan Sévigny, dans la Porsche Cayenne de ce dernier, le 25 février 2014.

Le soir même, Sévigny — qui purge une peine de cinq ans en rapport avec cette opération — était observé avec Sébastien Beauchamps dans un resto à Terrebonne. Il s'agit du même Beauchamps assassiné à la fin de 2018.

«Silva représente bien le crime organisé en 2019 où les différents groupes collaborent ensemble en s'échangeant des ressources professionnelles», a commenté une source au fait du dossier.

Considéré comme «armé et dangereux», Frédérick Silva serait constamment en déplacement, se logeant dans des appartements loués pour de courtes périodes et modifiant fréquemment son apparence physique.

Qui est Frédérick Silva?

- Né en juin 1980

- Mesure 1,75 m (ou 5 pieds neuf pouces)

- Pèse 91 kg (ou 201 lbs)

- Cheveux bruns roux

- Yeux bruns

- Parle français et anglais

- Arbore de nombreux tatouages dont un de la vierge Marie sur le bras droit et d'un dragon sur l'épaule gauche

- Noms d'emprunt: David Guérard, Ziad Essagian, Dieter Steinbrich

- Antécédents judiciaires pour vols qualifiés, invasions de domicile et fraude