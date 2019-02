Les propos du premier ministre François Legault sur l’absence d’islamophobie font vivement réagir Dalila Awada de l’organisme Paroles de femmes qui croit que c’est «inacceptable».

«C’est vraiment incompréhensible et aberrant qu’il ait pu dire une telle chose», dit-elle d’entrée de jeu en entrevue à LCN.

Selon elle, même si le gouvernement tente de rectifier le tir en parlant de courant islamophobe, ça ne change rien.

«Probablement qu’ils essaient de rattraper le coup, mais toujours en étant dans le déni, en tentant de banaliser et réduire le problème qui est réel et documenté», ajoute-t-elle.

La présence de groupes d'extrême droite et l’augmentation crimes haineux sont des signes de l’existence de mouvements islamophobes au Québec et au Canada.

Elle y va même d’un conseil à la Coalition avenir Québec. «Ça pourrait aider la CAQ. Quand on dit qu’il y a de l’islamophobie ou du racisme au Québec, on n’est pas en train de dire que toute la société est islamophobe ou raciste, on est en train de dire qu’il existe un problème.»

Pour elle, il est important de ne pas oublier que les victimes de la tuerie de la Mosquée de Québec étaient tous des hommes musulmans.

«Les six hommes qui sont morts sont décédés précisément parce qu’ils étaient de confession musulmane», insiste-t-elle.

Elle espère également que le premier ministre va revenir sur ses propos, idéalement le plus rapidement possible.