Confinée chez elle à cause d’un banc de neige

Une dame à mobilité réduite est incapable de circuler sur le trottoir situé devant chez elle en raison d’un immense banc de neige qui lui bloque l’accès au trottoir.

Monique Elkaim-Lévy qui se déplace à l’aide d’une canne, réside sur la rue Bouchette, dans Côte-des-Neiges. Elle a dénoncé la situation en s’adressant à TVANouvelles.ca.

L’immense banc de neige qui lui bloque l’accès fait plus de 7 pieds de haut, et il est pratiquement un amas de glace, très rigide, et s’étend sur une grande partie du trottoir.

La dame a bien tenté de faire des demandes au 311 afin que l’immense amoncellement glacé soit déplacé. Ses appels n’ont toutefois pas été retournés, et le banc de neige n’a jamais été déplacé.

«Ils ne font rien. J’ai beau appeler, ils ne font rien. C’est très difficile, je suis fatiguée de rester bloquée à la maison, j’ai peur de tomber», a-t-elle expliqué en entrevue.

Elle dit être confinée à la maison depuis plus d’une semaine.

Le responsable du déneigement dans la métropole, Jean-François Parenteau admet que la Ville est en train de reprendre le contrôle sur le déneigement.

«On s’assure que les rues, les arrêts d’autobus sont dégagés. Pour cette dame là, il est évident que si elle avait accès au transport adapté, c’est impossible de déployer une rampe. Le premier chemin est bien le 311.»

Il invite également les gens à lui écrire directement s’ils rencontrent des problèmes importants.

Dans le cas de la personne à mobilité réduite, son problème devrait être réglé au cours des prochaines semaines s’est contenté de dire la Ville de Montréal.