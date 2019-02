David Bowie, «un amateur qui chante faux»

Un «amateur qui chante faux». L'implacable verdict provient d'un compte-rendu d'audition rédigé en 1965 par la BBC à propos d'un chanteur qui se révélera par la suite pas si mauvais que ça: David Bowie.

C'était le 2 novembre 1965 et le musicien britannique, âgé alors de 18 ans, joue avec son groupe, David Bowie and the Lower Third, pour une équipe chargée de jauger le niveau des artistes susceptibles de passer sur les ondes de la BBC, raconte le documentaire «David Bowie: Finding Fame», qui sera diffusé le 9 février sur la chaîne BBC Two.

À l'époque, Bowie évolue dans le milieu de la musique depuis quelques années, mais le succès tarde à venir et la BBC constitue une opportunité en or de se faire connaître du grand public.

Mais après avoir joué trois titres (un de Bowie, une reprise de James Brown et Chim Chim Cher-ee de Mary Poppins), le groupe se voit notifier un refus.

«Ils n'ont pas vraiment de défaut musicalement, c'est juste qu'il n'y a rien d'intéressant dans tout ce qu'ils font», écrit l'un des membres du panel de la BBC dans le compte-rendu d'audition, retrouvé dans les archives du groupe audiovisuel.

«Le chanteur n'est pas très emballant», peut-on lire également. Mais aussi: un «amateur qui chante faux» ou «Je ne pense pas que le groupe s'améliorera avec davantage de répétitions».

L'un des observateurs se distingue toutefois en jugeant le style de la formation «plutôt différent» des groupes du moment.

David Bowie n'accédera à la célébrité que quatre ans plus tard, en 1969, avec la chanson «Space Oddity», avant de devenir une légende de la pop. Il est décédé en 2016 des suites d'un cancer, deux jours après avoir sorti son dernier album à l'occasion de son 69e anniversaire.

La lettre de la BBC n'est pas sans rappeler plusieurs refus restés célèbres dans l'histoire de la musique ou des arts. En 1962, le producteur du label Decca Record, Dick Rowe, recale une cassette des... Beatles, une décision considérée comme la plus grande erreur de l'histoire de la musique.