Des mesures d'urgence au Burkina après l'assassinat d'un Canadien

Le Burkina Faso, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest dont l'or est le premier produit d'exportation, a demandé vendredi aux sociétés minières de prendre des mesures sécuritaires anti-jihadistes après l'enlèvement et l'assassinat d'un géologue canadien en janvier.

Depuis septembre 2017, le secteur minier a enregistré neuf attaques ayant occasionné des décès, des blessés ou des dégâts matériels.

«Face à cette contrainte sécuritaire qui a particulièrement durci, les premières autorités de notre pays ont préconisé une série de cadrages sécuritaires», a indiqué le ministère de la Sécurité dans un communiqué, précisant que «toutes les mesures seront prises à l'issue de rencontres d'échanges avec les spécialistes de sécurité de chaque société minière».

«D'ores et déjà, des consignes de sécurité sont données aux sociétés minières: à savoir éviter tous les postes avancés dans les régions du Sahel et de l'Est avec la présence d'expatriés et systématiser les escortes», poursuit le texte.

«La construction de casernes au niveau de chaque mine industrielle et la (mise à disposition) d'effectifs» militaires sont également des «mesures envisagées».

Nombreux enlèvements

Outre l'enlèvement du géologue canadien en septembre 2018, un Indien et un Sud-Africain travaillant également dans le secteur minier ont été enlevés sur la mine d'or d'Inata (nord) alors qu'un Roumain qui travaillait pour l'énorme mine de manganèse de Tambao (nord), est toujours détenu par des jihadistes depuis son enlèvement en avril 2015.

Le secteur minier occupe une grande place dans l'économie nationale du Burkina Faso, avec 12 mines industrielles en exploitation. La production d'or a connu une forte croissance de 16%, passant de 36 tonnes en 2016 à 46 tonnes en 2017.

Ces 46 tonnes d'or ont généré plus de 1 308 milliards FCFA (près de 3 milliards de dollars canadiens) de recettes d'exportation et plus de 226 milliards (511 millions de dollars canadiens) de taxes au profit du trésor national.

État d’urgence

Le Burkina Faso est confronté depuis quatre ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières et à des enlèvements.

Attribuées notamment aux groupes jihadistes Ansaroul Islam et Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), elles ont fait plus de 285 morts depuis 2015 et la chute du régime de Blaise Compaoré qui entretenait notoirement des relations avec des groupes islamistes.

Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur 45, accordant des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile, de jour et de nuit.