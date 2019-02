Il met en scène sa chute (peu convaincante) pour frauder l'assurance

Un homme du New Jersey va devoir faire face à la justice après avoir essayé de frauder l'assurance pour une chute sur son lieu de travail.

Sauf que les images de caméras de surveillance l'ont montré en flagrant délit de sa mise en scène.

Alexander Goldinsky, 57 ans, est accusé d’avoir rempli une fausse réclamation d’assurance pour le transport ambulancier et les soins reçus des suites de sa supposée chute.

Or dans la vidéo dévoilée par la poursuite, on le voit d'abord qui lance par terre des glaçons, avant de faire semblant de marcher dessus, et s'étendre lentement de tout son long au sol.

Il reste par la suite étendu un certain temps, en attendant que quelqu'un le trouve.

L’«incident» est survenu dans la cafétéria d’une entreprise où il était sous-traitant.

«Les réclamations frauduleuses coûtent cher à tout le monde et nous poursuivons agressivement ceux qui tentent d’illégalement manipuler le système», a déclaré l’avocat de la poursuite, Andrew C. Carey, dans un communiqué.

Son procès débute la semaine prochaine.