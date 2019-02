Si l'on se fie seulement aux nombreux commentaires haineux laissés sur les réseaux sociaux, il est difficile de nier l'existence d'islamophobie au Québec. Il ne faut cependant pas confondre extrémisme et peuple québécois, avertit vendredi Mathieu Bock-Côté.

Seulement sur la page Facebook du premier ministre François Legault, TVA Nouvelles a constaté la présence de dizaines de messages à connotation islamophobe, vendredi. Or Mathieu Bock-Côté en appelle à nuancer la discussion autour de l’islamophobie au Québec.

«Qu’il y ait des courants toxiques, des courants empoisonnés – et empoisonneurs tout à la fois – qui sont propulsés par l’intolérance, il n’y a pas de doute là-dessus. [...] Mais il ne faut pas tout confondre, prévient-il. On nous a toujours dit, avec raison, de ne pas confondre islam et islamisme. Dans les circonstances, ne confondons pas extrémistes et zozos avec peuple québécois.»

Le chroniqueur réagissait aux commentaires laissés sur les réseaux sociaux, où les «zozos, les imbéciles et les individus toxiques peuvent s’afficher en toute liberté sans même avoir le sentiment d’une honte ou d’une gêne», déplore-t-il.

Reste que les mots ont un sens, rappelle l’analyste politique Caroline St-Hilaire, et que dans un contexte aussi explosif que celui de l’islamophobie au Québec, le premier ministre doit avoir un rôle «apaisant».

«Il va déposer un projet de loi [sur l’interdiction des signes religieux] qui va assurément susciter de grandes passions, c’est sûr qu’on va lui ramener ça constamment», mentionne-t-elle, ajoutant que François Legault doit clarifier sa pensée au nom des intérêts du gouvernement et de ceux des citoyens.

Voyez l’échange entre Caroline St-Hilaire et Mathieu Bock-Côté à «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.