Il paie l’hôtel à 70 sans-abri après la confiscation de leur propane

Un généreux donateur a offert la nuit à l’hôtel pour un groupe de 70 sans-abri frappé par la malchance en plein épisode de vortex polaire à Chicago.

Le bon Samaritain, qui a préféré rester anonyme, a communiqué avec l’Armée du salut pour offrir sa contribution financière après avoir été informé d’un incident peu banal, rapporte le site de newsweek.com.

Ces dizaines de personnes itinérantes se trouvaient dans un campement sous des tentes, à proximité d’une autoroute urbaine, lorsque les bonbonnes de gaz propane qui leur avaient été données pour se réchauffer ont littéralement explosé mercredi après-midi.

Dépêchés sur les lieux, les pompiers de la Ville des vents n’ont eu d’autre choix que de confisquer les bonbonnes pour des raisons de sécurité, laissant le groupe sans chauffage. Depuis quelques jours, Chicago et l’ensemble du Midwest américain battent des records de températures glaciales, qui ont entraîné notamment des fermetures d’écoles et de commerces, ainsi que des annulations dans les aéroports et les gares de train.

C’est alors que l’Armée du salut a été appelée en renfort afin de loger ces sans-logis dans son centre communautaire où ils pourraient être au chaud. Alors que l’organisme s’employait à mobiliser ses ressources, l’administration municipale a reçu une offre d’un bienfaiteur anonyme qui invitait le groupe au complet à se rendre à l’hôtel pour y être hébergé jusqu’à samedi, quand la météo était pour se montrer un peu plus clémente.

Un seul parmi les 70 sans-abri a refusé l’offre providentielle, préférant plutôt se rendre dans le refuge de l’Armée du salut. L'histoire ne dit pas à combien s'est élevée la facture pour la personne au grand coeur.