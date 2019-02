Islamophobie: «Il y a une minorité très bruyante et très dangereuse»

Une minorité de gens sont islamophobes au Québec, mais cette minorité est très bruyante et très dangereuse, selon l’imam Hassan Guillet, qui s’est fait mondialement connaître lors de son sermon aux funérailles des victimes de la mosquée de Québec.

En entrevue au TVA Nouvelles, il s’est dit attristé par les propos du premier ministre du Québec, qui a déclaré qu’il n’existe pas de courant islamophobe au Québec.

«Je ne suis pas surpris de voir qu’on refuse de faire du 29 janvier une journée contre l’islamophobie. Par contre je suis vraiment attristé du refus de reconnaître le problème. Si on ne reconnait pas l’existence du problème, on ne peut pas le régler», explique-t-il.

Pour lui, il existe des cas d’islamophobie au Québec, «tous les spécialistes le disent. Ça crève les yeux».

Il apporte une nuance.

«Une majorité de Québécois n’est pas islamophobe. Le Québec n’est pas pire que les autres places, peut-être même qu’on est mieux qu’ailleurs. Mais, il y a des problèmes. [...] Il y a une certaine minorité, très minime, mais très bruyante et très dangereuse», explique-t-il.

«Il faut travailler ensemble, la main dans la main pour trouver ces gens-là, les isoler, et protéger la société des effets néfastes de l’islamophobie. On veut protéger la société, pas juste les musulmans. Les victimes ne sont pas juste les musulmans. On se rappelle de ma phrase : ‘’Alexandre Bisonnette a lui aussi été une victime de son acte haineux’’. Des gens veulent bâtir des murs, moi je veux bâtir des ponts», conclut-il.

M. Guillet s’est notamment fait connaitre mondialement pour son sermon lors des funérailles des victimes de la mosquée de Québec.

Il avait souligné qu’une victime avait été oubliée dans toute l’histoire: Alexandre Bissonnette.