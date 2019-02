La ministre Roy compte maintenir les investissements en culture

Culture et économie doivent aller de pair: tel est le message qu'a livré la ministre Nathalie Roy, aujourd’hui devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Dans son premier discours important, présenté devant un parterre de quelque 500 personnes, la ministre de la Culture et des Communications a fait part de son intention de maintenir les investissements en culture.

Elle assure vouloir poursuivre ses objectifs, notamment celui prévoyant l’attribution de 1% du budget de Québec à des investissements en culture, tout en s’engageant à maintenir la politique culturelle de 2018 instaurée par le précédent gouvernement, qui faisait l’objet d’un consensus.

La ministre Roy a aussi abordé des enjeux comme celui des nouvelles plateformes, Netflix en tête, en soulignant que celles-ci ne jouaient pas à armes égales avec les autres acteurs du milieu. Selon elle, il importe de redoubler d’ardeur par rapport au gouvernement fédéral.

«Ce qui me dérange avec les géants du web, c’est qu’ils engrangent des revenus ici, des revenus publicitaires, mais qu’ils ne paient pas de taxes et d’impôts ici. Et ça, ça me fatigue parce que ça vient cannibaliser les entreprises qui sont d’ici et qui, elles, paient des impôts», a-t-elle répété sur les ondes de LCN.

