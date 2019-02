L'ancien président de SNC-Lavalin plaide coupable d'abus de confiance

L’ancien grand patron de la firme de génie-conseil SNC-Lavalin vient de plaider coupable de complicité d’abus de confiance dans une méga-fraude qualifiée de pire cas de corruption de l’histoire du Canada.

«Oui», a dit Pierre Duhaime quand il s’est fait demander s’il plaidait bien coupable d’abus de confiance, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Duhaime, 65 ans, était le dernier accusé dans le scandale de corruption du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Il était accusé d’avoir participé au versement d’un pot-de-vin de 22,5 millions $ à des responsables du CUSM afin de s’assurer que la firme de génie-conseil obtienne le contrat de 1,4 milliard $ pour la construction du mégahôpital.

Selon le résumé des faits lu à la cour, Duhaime a aidé Yanaï Elbaz, alors directeur-général adjoint du CUSM, à participer à des jeux d’influence illégaux afin de contourner l’intégrité du processus d’appel d’offre.

«Bien que des paiements corruptifs aient été fait, il n’a pas autorisé leur versement, il n’a pas bénéficié des paiements corruptifs», a souligné son avocat Michel Massicotte.

La défense et la poursuite proposent que Duhaime purge sa peine à la maison. Il devrait aussi faire 240 heures de travaux communautaires en plus d'un don non déductible de 200 000$ au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels.

Pire cas au Canada

Lors des audiences de la commission Charbonneau, le scandale avait été décrit comme le pire cas de corruption de l’histoire du Canada.

Ce plaidoyer met fin aux procédures judiciaires entourant le scandale du CUSM.

Yanaï Elbaz a plaidé coupable de corruption et a écopé de 39 mois de prison fermes.

L’ancien vice-président de SNC-Lavalin Riadh Ben Aïssa avait fait de même, écopant de 51 mois d’incarcération.

D’autres accusés, tels que l’ancien vice-président de l’entreprise Stéphane Roy ainsi que Yohann Elbaz, le frère de Yanaï Elbaz, ont été acquittés.

L’ancien directeur général du CUSM Arthur Porter est quant à lui décédé au Panama avant d’être rapatrié au pays pour subir un procès. Sa femme Pamela Porter a été condamnée à deux ans à l’ombre.

- Avec la collaboration de Michael Nguyen