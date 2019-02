Dans les derniers mois, l’humoriste Peter MacLeod a fait une profonde réflexion et a complètement changé sa façon de voir la vie en se reconnectant avec ses émotions.

Sur le plateau de Denis Lévesque, il est revenu sur le «cadeau» qu’il s’est fait, comme il le dit lui-même, et qui a complètement changé sa façon de vivre.

«J'ai pris un petit recul, révèle-t-il. À un moment donné, je sentais que les choses revenaient souvent au même endroit dans ma vie. C'était comme un genre de cycle. J'appelais ça mon jour de la marmotte. Un moment donné, j'ai dit: "Pourquoi je reviens toujours là?" Parce que si la vie me ramène toujours là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas».

Pendant plusieurs mois, il a donc travaillé à mieux comprendre ses mécanismes de relation avec les autres, mais aussi avec lui. Il est retourné dans son enfance, a réfléchi à ses liens avec ses parents. «Revisiter sa vie, c'est se faire un cadeau», estime-t-il maintenant.

«Le système de protection que je m'étais bâti, probablement, est devenu avec les années de plus en plus pesant, mentionne-t-il. Quand tu arrives à une place dans ta vie, tu veux des réponses. C'est rare qu'elles sont dans le futur, elles sont toujours dans le passé. Je me suis permis ça, de retourner en arrière et dire: Câline, c'est où que ça a commencé tout ça?»

L’humoriste, qu’on peut voir en tournée un peu partout au Québec, a raconté son cheminement dans le livre «L'homme de ma vie», paru récemment aux éditions Libre Expression.

«Avant ce livre-là, avant le cadeau que je me suis fait, je n'avais aucune connexion entre la tête et le coeur. Et c'est ça, la grande différence», avoue-t-il en entrevue avec Denis Lévesque.

La carapace qu’il s’était construite était devenue son image publique. Mais cette figure est plutôt loin de celui qu’il voulait être.

«Je me suis rendu compte que je m'étais éloigné probablement de la vraie nature du gars que j'aurais pu devenir. Je ne suis tellement pas nostalgique de tout ça! C'est un cadeau que je me suis fait.»