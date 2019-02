Le Silo no 5 en attente d'une nouvelle vie: est-ce que cette fois-ci sera la bonne?

Le Silo no 5 sera-t-il finalement revitalisé, tout comme le secteur du Vieux-Port où il attend, figé dans le temps, afin qu’on lui redonne vie après un quart de siècle d’inactivité?

Des propositions ont été déposées ces dernières années, sans qu’aucun projet n’aboutisse.

Voilà que vendredi, des ministres des gouvernements Trudeau et Legault ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont annoncé le lancement d’un appel de propositions afin que de nouvelles idées jaillissent en vue de retaper le Silo no 5, fermé depuis le milieu des années 1990, comme en témoigne la rouille qui s’y accumule.

Le quartier mixte où se trouve le Silo no 5, sur la Pointe-du-Moulin, est la propriété de la Société immobilière du Canada (SIC).

Le site de 750 000 pieds carrés pourrait accueillir des résidences, des espaces commerciaux, des hôtels ainsi que des attraits touristiques, étant donné qu’il se trouve dans l’un des secteurs les plus prisés par les touristes qui déferlent sur Montréal.

Priorité au patrimoine

La priorité sera la mise en valeur patrimoniale du Silo no 5, soit le «passé industriel» de la Pointe-du-Moulin, en plus de donner accès au public à l’endroit ainsi qu’aux berges.

«Les valeurs patrimoniales du Silo no 5 devront être conservées, a-t-on précisé par communiqué. De plus, le projet nécessite un accès public au Silo 5 et à ses convoyeurs pour offrir de nouveaux points de vue spectaculaires sur la ville, le Mont-Royal, le canal de Lachine et la Montérégie.»

Selon ce qui a été dit vendredi matin, «cette démarche est le fruit d'une recommandation faite par le comité aviseur du plan directeur, soit d'avancer rapidement un projet porteur pour la Pointe-du-Moulin et le Silo no 5».

Toutes les propositions seront étudiées étant donné qu’il s’agit d’un processus public ayant déjà fait l’objet d’une consultation publique. C’est un comité d’évaluation qui fera ensuite une recommandation en bonne et due forme à la SIC après avoir passé au peigne fin les différentes propositions reçues.

Rappelons que l’architecte Pierre Thibault et l’homme d’affaires Benoît Berthiaume sont les derniers à avoir fait une proposition de redéveloppement du Silo no 5, l'an dernier.

Déjà, en 2010, lorsque la SIC est devenue propriétaire du secteur de la Pointe-du-Moulin et du Silo no 5, on avait laissé entendre qu’un nouveau quartier pourrait naître sur le site. Neuf ans plus tard, l’appel de propositions pave la voie à la réalisation de ce souhait.

Le Silo no 5 a été en activité de 1903 à 1994. Selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, il a été conçu pour le tri et le stockage de grains.

Ce qu’ils ont dit

«L'heure est venue d'insuffler une nouvelle vie au Silo no 5 et à la Pointe-du-Moulin. Nous lançons aujourd'hui la recherche d'un projet à l'image de Montréal: ambitieux, créatif et fier de son riche patrimoine. Ce projet aura un impact positif sur le développement de la métropole et bonifiera son offre touristique», a dit Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

«Le gouvernement du Québec salue la mobilisation autour de ce projet qui incarne la volonté largement partagée de donner aux Montréalais et aux touristes des accès privilégiés aux berges du fleuve», a indiqué Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal«C'est le début d'un projet phare pour Montréal et très attendu des Montréalaises et Montréalais. C'est un secteur stratégique de la ville qui est en voie d'être redynamisé afin de répondre aux besoins et aux aspirations de la population montréalaise», a dit Valérie Plante, mairesse de Montréal

«Grâce à un processus rigoureux et à la qualité du comité d'évaluation, la SIC pourra identifier le meilleur projet qui transformera le secteur industriel de la Pointe-du-Moulin et le Silo no 5 inutilisés depuis 25 ans en un lieu formidable, source de fierté pour les Montréalais», a dit Pierre-Marc Mongeau, vice-président du Vieux-Port de Montréal et de la Société immobilière du Canada (Québec).