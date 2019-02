Les affaires sont bonnes pour la Laiterie de La Baie

La Laiterie de La Baie, qui a commencé à distribuer sa crème glacée dans 110 supermarchés Maxi du Québec il y a un an, verra d'autres saveurs faire leur apparition dans la province au cours des prochains jours.

Ce contrat a fait exploser la production de crème glacée de sorte que les employés de ce département ne chôment pas à la Laiterie de La Baie.

Il y a un an, ils faisaient à la main 5000 contenants de deux litres, mais depuis que quatre saveurs sont distribuées dans les Maxi de la province, la production a doublé.

Une cinquième saveur, celle aux bananes, sera sur les tablettes dans les prochains jours et la Laiterie a maintenant la confirmation que celle aux fraises et une autre au caramel seront aussi offertes partout au Québec bientôt.

«On pourrait doubler encore une fois notre production, affirme le directeur général de l'entreprise, Normand Dupérré. Ça va très bien. C'est très positif. On va devoir engager des employés. Ça solidifie nos bases.»

En un an, environ, la production aura donc triplé.

Pour les employés, de voir leur crème glacée à la grandeur du Québec, c'est une bonne dose de fierté.

«Je suis bien content, a déclaré le responsable du département de la crème glacée, Stéphane Pelletier. Ça fait 25 ans que je travaille ici. On est fier de voir que ça pogne de plus en plus.»

Ce succès vient aussi de deux employées qui ont proposé de produire la saveur banane en pot de deux litres.

«Ça va vraiment bien, a dit Vicky Lapointe, responsable de la production. C'était une bonne idée pour le marché régional et là, ça fonctionne bien au niveau provincial.»

Sa collègue, Marie-Eve Turgeon, responsable du contrôle de la qualité, se réjouit également. «On ne s'attendait pas à ça aussi gros, aussi vite. On a soumis l'idée il n'y a pas un an. On est fières de nous.»

Maxi promet de mettre en évidence les saveurs dans ses magasins pendant plusieurs semaines et dans deux éditions de sa circulaire.