Les fermetures de routes à prévoir ce week-end

Plusieurs fermetures de routes vont compliquer les déplacements cette fin de semaine. Dans l’échangeur Turcot, la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 sud, sera notamment à éviter.

Échangeur Turcot

La bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 sud (vers le pont Champlain) est complètement fermée, depuis jeudi 23h59, et ce jusqu’à lundi 5h. Parmi les détours proposés, les automobilistes pourront notamment passer via la bretelle pour la route 136 est (autoroute 720), sortie 4 (rue de la Montagne), rue Saint-Jacques, jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et autoroute 10 est (Bonaventure) vers le pont Champlain.

Pour éviter la congestion dans la journée, les usagers en provenance de l’ouest de l’Île et en direction de la Rive-Sud via le pont Champlain, peuvent faire la traversée par le pont Honoré-Mercier (route 138 ouest) et prendre la sortie vers la route 132 est pour rejoindre l’autoroute 15 sud (vers Lacolle) ou l’autoroute 10 est (vers Sherbrooke) ou encore la route 132 est vers Longueuil.

À noter que depuis le 30 janvier, l’intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard Monk est fermée jusqu’au 6 février. Même chose pour la rue Notre-Dame qui est fermée entre le boulevard Monk et l’avenue de Carillon, et ce jusqu’au 18 février. Un détour est possible via la Place Turcot, rue Philippe-Turcot, boulevard Monk et les rues Saint-Patrick, Cabot et Saint-Rémi.

L’autoroute 15 sud, entre l’échangeur Turcot et l’entrée de l’avenue Atwater, sera fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Échangeur Turcot, secteur Angrignon

L’autoroute 20 est (du Souvenir) sera fermée entre la sortie 64 et l’entrée du boulevard Angrignon, de vendredi 22h à lundi 5h. Un détour sera toutefois possible via la rue Notre-Dame.