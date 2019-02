Les Morin se retroussent les manches

La fumée était encore bien visible hier matin sur le site à Sainte-Marcelline-de-Kildare et la famille Morin est déjà à l’œuvre pour tout reconstruire.

«J’ai pensé à mes parents quand j’ai su ça», a affirmé Denis Morin, le président et fils du fondateur Patrick Morin.

«C’est sûrement une des plus grosses épreuves de notre histoire, mais on va refaire les plans pour tout reconstruire», a assuré Denis Morin.

Rebâtir le patrimoine

«On est nés dans le coin et on a fait nos premières armes dans les centres de rénovations ici, a-t-il raconté. On se serre les coudes pour rebâtir le patrimoine.»