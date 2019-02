Les radars photo reprennent le rythme

Avis aux conducteurs pressés, le gouvernement reprend le rythme d’émissions de contraventions par radars photo. Prévue pour l’été, mais repoussée par des changements législatifs, la reprise est maintenant bien en marche comme en témoignent les 2,6 M$ amassés en décembre seulement.

Parole du ministère des Transports (MTQ), le «congé de ticket» dont ont peut-être bénéficié certains automobilistes au cours des années 2017 et 2018 est bel et bien terminé. Pour preuve, le MTQ a récolté 7,7 M$ lors des quatre derniers mois de l’année, plus que ce qu’il avait amassé lors des 20 mois précédents.

«On a constaté une reprise en novembre qui s’est ensuite poursuivie en décembre. [...] Et on souhaite continuer pour retrouver le rythme normal», précise le porte-parole du MTQ Guillaume Paradis.

Retour en force

Pour illustrer ce retour en force, les données compilées par le Journal montrent que les appareils mobiles du ministère ont récolté près d’un million de dollars dans les quatre derniers mois de 2018, dont 400 000$ en décembre seulement.

Au total, des contraventions ont été distribuées dans 17 emplacements différents, dont les plus payants se trouvent sur des chantiers de construction.

À titre de comparaison, les 210 emplacements mobiles n’avaient rapporté qu’un maigre 65 532$ entre le 1er janvier et le 31 août.

Les radars photo fixes ont quant à eux dépassé la barre des deux millions de dollars par mois pour la première fois depuis novembre 2016, soit depuis qu’une décision du juge Serge Cimon invalidait plusieurs des contraventions émises. Le seuil des 2 M$ a été franchi en novembre et en décembre.

Des changements aux codes de la sécurité routière et des changements législatifs ont permis d’outrepasser l’arrêt Cimon le printemps dernier, mais le MTQ précise avoir eu besoin d’une période d’adaptation pour affronter ces changements.

Nouveaux systèmes et embauches

«À la fin octobre, on a implanté une solution informatique qui fait en sorte d’automatiser certains traitements de la preuve et il y en a d’autres qui vont venir au cours des prochains mois. Donc le chiffre va continuer d’augmenter», assure Guillaume Paradis, qualifiant les derniers mois de «très grands pas vers l’avant».

Au cours des prochains mois, le ministère s’affairera à développer d’autres solutions informatiques améliorant le traitement de la preuve et procèdera à des embauches. Le tout dans le but de retrouver le rythme d’utilisation des radars photo, tant fixes que mobiles, sans oublier les détecteurs de feux rouges.

«Il y a du personnel supplémentaire qui sera engagé et formé. Ça aussi va permettre une augmentation du nombre de constats», ajoute M. Paradis.

Aucun projet d’ajouts de radars ou d’emplacement de radars mobiles n’est toutefois dans les cartons pour le moment malgré le retour progressif à la normale. «Il n’y a pas de phase de déploiement supplémentaire sur la table. On va regarder le souhait des autorités en fonction des résultats qui seront atteints.»

Les radars les plus payants depuis la fin de l’été (septembre à décembre 2018)

Fixes

Autoroute 15, Mirabel, 1 406 824 $

Boulevard Charest, Québec, 867 830 $

Autoroute 40 Est, Charlemagne, 759 359 $

Mobiles

Chantier Autoroute 13, Montréal, 270 760 $

Chantier Autoroute 640, Terrebonne, 146 338 $

Route 112, Marieville, 140 427 $