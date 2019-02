Moscou met en garde contre un retrait américain «irresponsable» d'un traité nucléaire

La Russie a mis en garde vendredi les États-Unis contre un retrait «extrêmement irresponsable» du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF), à la veille de l'expiration de l'ultimatum lancé par Washington à Moscou.

Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, doit s'exprimer vendredi sur l'avenir de cet important traité de désarmement datant de la Guerre froide, que les deux puissances s'accusent mutuellement de violer et dont les États-Unis menacent de se retirer.

«Nous considérons que ce traité est nécessaire. Il est dans l'intérêt de notre sécurité, de la sécurité européenne. Il serait extrêmement irresponsable de le saper par des actions unilatérales», a mis en garde le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, selon des propos retransmis à la télévision.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui indiqué que la Russie s'attendait à recevoir dès vendredi «une notification de la part des États-Unis» concernant le sort du traité.

«La réticence des Américains à entendre nos arguments et à mener des négociations de fond avec la Russie semble indiquer que la décision de rompre le traité a déjà été prise il y a longtemps à Washington», a affirmé M. Peskov, ajoutant qu'il «est fort probable que cette décision commence à être mise en oeuvre dans les prochains jours».

Les États-Unis reprochent notamment à la Russie d'avoir développé un missile, le 9M729, capable de transporter une ogive nucléaire et qui serait, selon Washington et l'Otan, d'une portée supérieure à 500 km, et donc en violation du traité.

Ils ont donné à la Russie 60 jours, arrivant à échéance au 2 février, pour démanteler les missiles violant selon eux le traité. Conclu en 1987, le traité interdit les missiles d'une portée comprise entre 500 et 5000 km.

La Russie, qui assure vouloir jouer la «transparence» après avoir présenté à la presse la semaine dernière le 9M729, dément ces accusations. Elle reproche en retour à Washington de violer le traité notamment via son système de défense antimissile installé en Roumanie et prochainement en Pologne.

«Nous ne violons pas le traité. Nous avons proposé à plusieurs reprises aux Américains de prouver» leurs accusations, a affirmé M. Riabkov vendredi, accusant les États-Unis de chercher «l'épuisement économique» de la Russie «via une nouvelle course aux armements».

Lors d'un entretien jeudi avec la sous-secrétaire d'État américaine Andrea Thompson, M. Riabkov avait déjà regretté «l'absence de progrès» dans les discussions au sujet du traité INF.