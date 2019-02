Près de 20 M$ en aides publiques pour Taxelco et ses filiales

L’entreprise Taxelco et ses nombreuses filiales, dont Téo Taxi, ont touché tout près de 20 millions $ d’aides financières publiques (prêts, placements et subventions) depuis 2015, selon des données compilées et publiées par les différents ministères du gouvernement du Québec et du fédéral.

Dans un texte paru la semaine dernière, Le Journal avait fait état d’« aides publiques » (prêts et subventions) totalisant 20,5 millions $ de la part de Taxelco, qui comprend les filiales Téo Taxi, Téo Techno, Taxi Hochelaga et Taxi Diamond.

Mardi, le fondateur de Taxelco et homme d’affaires Alexandre Taillefer a fait valoir que Taxelco n’avait reçu que 7 millions $ en subventions, sans parler des prêts et autres placements publics.

Taxelco a peut-être reçu d’autres aides publiques, mais nous n’avons pas eu accès aux états financiers de l’entreprise.

Il faut dire que cette compilation ne comprend pas les montants investis par la Caisse de dépôt et placement (15 M$), le Fonds FTQ (10,3 M$), le Fondaction CSN (6,4 M$) et les différents partenaires privés dans Taxelco et ses filiales.

Investissement Québec, aurait ainsi injecté 6 millions $ dans Taxelco et ses filiales sous différentes formes d’aides financières.

Selon des données publiées par le ministère des Transports, Taxelco a obtenu en avril 2016 une aide (subvention) de 5 millions $ du Programme de soutien à la réalisation de projets de démonstrations de taxis électriques.

En mai 2016, Taxelco aurait aussi touché une aide de 2 millions $ pour le déploiement de véhicules électriques, toujours selon le site du ministère des Transports.

À cela, Taxelco a reconnu avoir touché 1,25 million $ lors de l’achat de ses 192 véhicules électriques de sa flotte de taxis, soit 8000 $ par véhicule remis par le gouvernement du Québec par l’entremise du programme Roulez électrique.

Toujours selon le site du ministère des Transports, Taxelco aurait reçu en novembre 2017 une aide financière de 500 000 $ du Fonds des réseaux de transport terrestre liée au Programme Réseau routier et Transports en commun et du Programme de Soutien à la réalisation de projets de démonstration de taxis électriques.

Près de 5 M$ à Téo Techno

Le ministère du Développement économique a aussi prêté main-forte avec une aide financière (prêt) de 4 millions $ à Téo Techno en août 2017 (3 M$) et en février 2018 (1 M$) pour accélérer le développement technologique de l’entreprise.

Le fédéral a aussi apporté son aide financière à Taxelco. En février 2018, Ottawa a annoncé un prêt de 975 000 $ consenti à Téo Techno concernant un projet d’« innovation » et de « transfert technologique ».

Finalement, le ministère de la Solidarité sociale dit avoir apporté une aide de 45 000 $ à Taxelco par l’entremise du programme Concertation pour l’emploi en janvier 2016.

— Avec la collaboration de Sylvain Larocque